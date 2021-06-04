Гороскоп на 4 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают нам подсказки вселенной.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 июня 2021 рассказывает, что Ракам стоит искать баланс, а Овнам не отказываться от возможностей.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от возможностей, которые предлагает вам жизнь. В отношениях воспользуйтесь помощью второй половинки. А на работе немного отдохните.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Время экономить средства. В отношениях пройдите проверку на отношение к средствам. А на работе не разбрасывайтесь деньгами.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для заключения договоров. В любви время выйти на новый уровень. В рабочих вопросах проявите профессионализм.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Мир"

Ищите баланс и гармонию. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе попробуйте что-то новое.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Уверенно двигайте вперед. В любви наслаждайтесь тем, что имеете. На работе проявите активность.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Ваш ум — ваше оружие. В отношениях проявите интеллектуальную составляющую. А на работе стоит задуматься над новым проектом.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Справедливость"

Откройте свое сердце. В любви прислушайтесь к советам извне. В рабочих моментах доверяйте интуиции.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз жезлов"

Прорывайтесь вперед. В отношениях проявите несгибаемый характер. На работе стоит попробовать развить новую сноровка.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Проявите душевность. В любви доверяйте голосу сердце. В движении по карьерной лестнице прислушайтесь к интуиции.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Все просто замечательно. В отношениях все налаживается. В рабочих моментах стоит найти единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король мечей"

Прислушайтесь к мудрым советам. В отношениях не наносите ран друг другу. На работе проявите характер.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Скоро вы получите вознаграждение за свой труд. В отношениях ожидайте приятные сюрпризы. А на работе добавьте жару.

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