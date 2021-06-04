В США 13-летняя девочка призналась в убийстве водителя Uber Eats во время угона автомобиля

Вместе с 15-летней подругой девушка напала на 66-летнего мужчину с электрошокером.

В США в четверг, 3 июня, 13-летняя девочка призналась в убийстве водителя службы доставки еды Uber Eats во время угона автомобиля в Вашингтоне, округ Колумбия.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел 23 марта, когда двое подростков 13 и 15 лет с электрошокером напали на 66-летнего пакистанского иммигранта Мохаммеда Анвара у Национального парка.

Мужчина отказался выйти из машины и нажал педаль газа. Уже через несколько метров автомобиль разбился и перевернулся, а водитель скончался. Видеозапись с места события можно посмотреть по ссылке. Осторожно, кадры 18+!

После признания обвинение в вооруженном угоне автомобиля с девочки снимут. В случае максимального наказания она сможет выйти из тюрьмы, когда ей исполнится 21 год.

Другая причастная к попытке угона автомобиля 15-летняя девочка признала себя виновной в убийстве в мае.

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Известно, что Анвар приехал в США в 2014 году, чтобы построить лучшую жизнь для себя и своей семьи. Платформа по сбору средств GoFundMe собрала для его семьи более миллиона долларов.

Как сообщалось, в американском штате Флорида 14-летняя девочка пострадала после того, как вместе с 12-летним товарищем открыла огонь в сторону помощников шерифа в округе Волусия.

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