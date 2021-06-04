У США 13-річна дівчинка зізналася у вбивстві водія Uber Eats під час викрадення автомобіля

Разом із 15-річною подругою дівчина напала на 66-річного чоловіка з електрошокером.

У США у четвер, 3 червня, 13-річна дівчинка зізналася у вбивстві водія служби доставки їжі Uber Eats під час викрадення автомобіля у Вашингтоні, округ Колумбія.

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що інцидент стався 23 березня, коли двоє підлітків 13 і 15 років з електрошокером напали на 66-річного пакистанського іммігранта Мохаммеда Анвара біля Національного парку.

Чоловік відмовився вийти з машини і натиснув педаль газу. Вже за кілька метрів автомобіль розбився і перекинувся, а водій помер. Відеозапис з місця події можна переглянути за посиланням. Обережно, кадри 18+!

Після зізнання звинувачення у збройному викраденні автомобіля з дівчинки знімуть. У випадку максимального покарання вона зможе вийти з в'язниці, коли їй виповниться 21 рік.

Інша причетна до спроби викрадення автомобіля 15-річна дівчинка визнала себе винною у вбивстві у травні.

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Відомо, що Анвар приїхав до США в 2014 році, щоб побудувати краще життя для себе і своєї сім'ї. Платформа зі збору коштів GoFundMe зібрала для його сім'ї понад мільйон доларів.

Як повідомлялося, в американському штаті Флорида 14-річна дівчинка постраждала після того, як разом із 12-річним товаришем відкрила вогонь у бік помічників шерифа в окрузі Волусія.

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