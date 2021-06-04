Италия начала колоть COVID-вакцину детям от 12 до 15 лет

Эксперты призывают не спешить с вакцинацией детей от коронавируса.

Италия в четверг, 3 июня, начала прививать детей от 12 до 15 лет вакциной от COVID-19, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.

Об этом сообщает The Guardian.

Заметим, что по состоянию на четверг, по данным итальянского министерства здравоохранения, в стране ввели более 35 миллионо доз вакцины от коронавируса.

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Так, 12,4 миллиона итальянцев или почти 23% взрослого населения страны считаются полностью привитыми от COVID-19.

"Мы все еще можем ускорить нашу кампанию (вакцинации. — Ред.), чтобы пережить этот тяжелый сезон", — отметил министр здравоохранения Роберто Сперанца, приветствуя расширение программы вакцинации.

В то же время эксперты в сфере здравоохранения призывают не спешить с вакцинацией несовершеннолетних от коронавируса.

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"Дети в определенной степени передают COVID-19, но сами редко серьезно страдают от этого заболевания. Если вы предложите им вакцины, вы подвергнете их риску из-за возможных побочных эффектов", — объясняет профессор Адам Финн из Бристольского университета.

Между тем в Германии ожидают, что каждый ребенок от 12 до 18 лет сможет получить прививку от COVID-19 до конца августа 2021 года.

Заметим, что уже два производителя вакцин от коронавируса, в частности Moderna и Pfizer и BioNTech, объявили об успешных результатах испытаний своего препарата на подростках. Сейчас разработчики испытывают свои препараты на детях от шести месяцев до 11 лет.

Напомним, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило экстренное использования вакцины от Pfizer и BioNTech для подростков и 13 мая в США начали прививать людей из этой категории.

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