4 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечают Международный день борьбы с кариесом

Какой сегодня день

4 июня — Международный день детей-жертв агрессии, Международный день борьбы с кариесом, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности.

Международный день детей-жертв агрессии

9 августа 1982 года на своей чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея ООН, "будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля", постановила отмечать 4 июня каждого года как Международный день невинных детей — жертв агрессии.

Цель дня — чтобы общественность не забывала, что во время войны гибнут не только солдаты, но и мирное население, среди которого невинные дети.

Фото: cdnuploads.aa.com

Международный день борьбы с кариесом

Ежегодно 4 июня весь мир отмечает Международный день борьбы с кариесом. Этот день был учрежден по инициативе стоматологов и призван обратить внимание людей на проблему состояния зубов.

Кариес зубов является наиболее распространенным хроническим заболеванием в мире. Он обусловлен тем, что бактерии во рту метаболизируются сахар из еды и вырабатывают кислоты, которые со временем расщепляют эмаль зуба.

Чтобы уменьшить риски кариеса, не забывайте дичи в день качественно чистить зубы, пользоваться зубной нитью и употреблять как можно меньше сахара и других вредных для зубов продуктов.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

4 июня — мученика Василиска, мученика Иоанна (Владимира).

Мученик Василиск

Пострадал за Христа во время гонений на христиан при императоре Максимиана Галерея (305-311 гг.) Мученика Василиска сначала удерживали в тюрьме, а затем пытали под раскаленным солнцем. В это время мученик молился Богу, и произошло чудо — дуб, к которому он был привязан, зазеленел. Многие из пораженных этим чудом, уверовали во Христа, воины освободили св. Василиска от оков. Впрочем, император приказал отсечь св. Василиску голову.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Василиск, Владимир, Даниил, Иван, Макар, Михаил, Павел, София.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

4 июня отмечали день Ярила — бога природы и животворящих сил. В этот день украшали лентами молодую березу и дома.

Этот день в народе называли Васильковый день, День Василиска, день святого Вассы, Соловьиная день. В этот день встречались в кругу друзей и родных и развлекали друг друга шутками, прибаутками, интересными рассказами.

Приметы:

Сильная роса утром 4 июня — ждите обильного урожая.

Если птицы весело поют, то будет хорошая погода.

Туманы на Василиска — к грибного лета.

Ночью запел соловей — к ясной погоде.

Если черные круги вокруг звезд, то это к ненастью.

Если вечером громко квакают лягушки, будет ветрено.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя заниматься никакими делами в огороде или в поле. Все, что вы посадите в этот день, не вырастет.

Не рекомендуется в этот день занимать вещи.

Что произошло в этот день

907 — завершение периода правления в Китае династии Тан

1070 — первое письменное упоминание о сыре Рокфор

1500 — Киев, согласно Магдебургское право, был освобожден от всех торговых пошлин

1630 — Тарас Трясило под Переяславом разгромил поляков во главе с Конецпольским

1664 — Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк

1665 — испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании разбойников островов (так называемых Фернан Магеллан) на Марианские

1771 — датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открыл Аляску

1775 — 4-5 июня (по другим данным 15-16 июня) по приказу Екатерины II русские войска под командованием генерала П. Текели разрушили Запорожскую Сечь

1865 — в американском штате Огайо совершено первое в истории ограбление поезда

1874 — состоялось первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко

1921 — во Франции впервые представлены духи "Шанель" ( "Chanel № 5")

1946 — Хуан Перон стал президентом Аргентины

1954 — премьер-министры Франции и Вьетнама Жозеф Ланье и Буу Лок подписали в Париже договор "о полной независимости Вьетнама"

2014 — официальная дата основания двадцать пятого отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь"

Кто родился в этот день

470 до н. е. — Сократ, греческий философ († 399 до н. э.).

1738 — Георг III, Король Великобритании († 1820).

1744 — Патрик Фергюсон, шотландский офицер и автор проекта винтовки († 1780).

1863 — Владислав Городецкий, киевский архитектор польского происхождения, автор "Дома с химерами" и костела святого Николая в Киеве

1907 — Кирилл Диденко, украинский скульптор († 1984).

1909 — Александр Ильченко, украинский писатель, сценарист.

1941 — Василий Литвин, украинский кобзарь.

1975 — Анджелина Джоли, американская актриса.

Associated Press

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