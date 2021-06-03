Какой сегодня праздник — 3 июня: что произошло в этот день, приметы, день ангела

В этот день празднуют День велосипеда.

Какой сегодня день

3 июня — Всемирный день велосипеда.

Всемирный день велосипеда

День назначен на 3 июня каждого года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН с 12 апреля 2018 года. Инициатором основания праздника стал социолог Лешек Сибильский вместе со своими студентами. Они провели медиакампанию, где пытались обратить внимание на велосипед не только как на средство улучшения физического и психического здоровья, но и на формирование в обществе культуры движения на велосипеде и повышения безопасности на дороге .

Соавторами документа выступили 56 стран мира. Резолюцией ООН призвала государства уделять велосипеду должное место в стратегиях развития регионов. В частности реализовать политику и меры по охране и безопасности как пешеходов, так и велосипедистов.

Наибольшим спросом велосипеды пользуются в Нидерландах (их имеют 90% населения). За ними следует Дания, где "железных коней" имеют более 80% людей. На третьем месте — Германия, где на велосипедах ездят более 75% населения.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

3 июня — Владимирской иконы Божией Матери, День равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены.

Равноапостольный царь Константин и его мать царица Елена

Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой, и своего сына — будущего правителя всей Римской империи Константина воспитывала в уважении к христианской религии.

Став правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда взошел на престол как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа.

Константин перенес свою столицу из Рима на восток, в город Византию, которая была переименована в Константинополь.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Федор, Кирилл, Константин, Михаил, Елена, Ярослав.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В этот день девушки не заплетали косы, чтобы волосы росли длинным и красивым и молились святой Елене, чтобы она позаботилась об их судьбе.

На Елену традиционно сеяли лен.

Приметы:

Если в этот день идет дождь — осень будет дождливой.

Идет дождь с градом, то ли 3 декабря будут снежить.

Насекомые гудят — к хорошей погоде.

Кукушки куют — к потеплению.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя отказываться, если кто-то просить о помощи;

Нельзя есть жирную пищу;

Нельзя выходить из дома без надобности.

Что произошло в этот день

1527 — в 7:00 вечера начался крупный пожар во Львове, который уничтожил всю готическую застройку города.

1571 — войска крымского хана Девлет-Герая захватили и дотла сожгли Москву

1638 — началась Жовнинская битва — решающее сражение повстанцев во главе с Дмитрием Гуней против шляхетского войска Речи Посполитой во время восстания Острянина.

1768 — взятие г. Умани гайдамацкими отрядами Максима Зализняка и Ивана Гонты.

2006 — Черногория провозгласила независимость.

Кто родился в этот день

1545 — Иван Вышенский, украинский писатель-полемист.

1793 — Антоний Мальчевский, польский поэт.

1814 — Федор Холодный, украинский музыкант, бандурист, кобзарь

1863 — Евгений Петрушевич, украинский общественно-политический деятель, юрист, президент ЗУНР.

1876 — Николай Бурденко, выдающийся хирург украинского происхождения, один из основоположников нейрохирургии, первый президент Академии медицинских наук СССР.

1928 — Константин Степанков, украинский актер театра и кино ( "Две луны, три солнца", "С небес на землю", "Легенда о княгине Ольге", "Ярослав Мудрый", "Вавилон ХХ", "Гадюка"). Муж Ады Роговцевой.

1930 — Владимир Литвиненко, украинский живописец юго-русской художественной школы, член Союза художников Украины, заслуженный художник Украины.

1974 — Сергей Ребров, украинский футболист

Associated Press

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