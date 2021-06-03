Гороскоп на 3 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро указывают путь к нашему сердцу.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 июня 2021 рассказывает, что Близнецам нужно уверенно двигаться вперед, а Ракам проявлять интеллектуальную составляющую.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Императрица"

Все расцветает вокруг вас. Развивайте ваши отношения. А на работе ожидайте воплощения проекту в жизнь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет больно. В отношениях вас могут сильно ранить. В рабочих вопросах будут конфликты.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Уверенно двигайтесь вперед. В любви идите к цели вместе. На работе не замедляет активности даже в выходные.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева мечей"

Ваша сила заключается в вашем интеллекте. В любви не стоит конфликтовать со второй половинкой. В движении по карьерной лестнице проявите креативность.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Справедливость"

Внимательно все взвешивайте. В отношениях найдите золотую середину. В работе не бросайтесь в конфликт на головах.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Перестаньте поглядывать, как святая невинность. В любви раскройте свой потенциал. На работе активно защищайте свои позиции.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте свое сердце. В любви прислушайтесь к советам извне. В рабочих моментах доверяйте интуиции.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Ситуация улучшается. В отношениях все налаживается. На работе ваш проект реализуется.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король мечей"

Вас захватят ваши комплексы. В любви избегайте своих страхов. В карьере стоит хоть немного отдохнуть.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вас вознаградят. В отношениях ожидайте приятные сюрпризы. На работе добавьте активности.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на бытовых делах. Отношения могут дать трещину. На работе лучше отдохнуть день.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж жезлов"

Перед вами открываются новые возможности. В отношениях ожидайте изменения. А на работе подружитесь с новыми людьми.

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