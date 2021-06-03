Пуля попала в живот: американка выстрелила в пятилетнего сына, когда пыталась искалечить щенка

Женщина трижды выстрелила в сторону шестимесячного щенка. Одна из пуль срикошетила и попала в ее сына.

В США 24-летней жительнице Хьюстона, штат Техас, предъявили обвинение после того, как она случайно выстрелила в живот своему пятилетнему сыну.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что женщина трижды выстрелила из малокалиберного пистолета в сторону шестимесячного щенка Бруно породы боксер, который сбежал из дома напротив.

Одна из пуль срикошетила и попала в ее сына. По данным правоохранителей, мальчика госпитализировали с травмами, которые не угрожают жизни.

"Она могла бы действовать по-другому. Вы знаете, она была там, ее муж был там, я был там, ничего бы не произошло", — поделился хозяин Бруно. По его словам, собака не пострадала.

Как сообщалось, в американском штате Флорида 14-летняя девочка пострадала после того, как вместе с 12-летним товарищем открыла огонь в сторону помощников шерифа в округе Волусия.

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