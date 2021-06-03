Microsoft представит новую версию Windows: дата

Гендиректор Microsoft уже заявил об одном из "самых значительных" обновлений в этом десятилетии.

Корпорация Microsoft представит новую версию программного обеспечения Windows 24 июня.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что генеральный директор Microsoft Сатья Наделла уже заявил об одном из "самых значительных" обновлений операционной системы для персональных компьютеров в этом десятилетии.

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Новое программное обеспечение предусматривает, в частности, изменения в дизайне интерфейса, дополнительные возможности для создателей и разработчиков через магазин приложений Windows, а также способы более простого налаживания связей между пользователями и сообществами.

Сначала ПО распространят среди инсайдеров Windows, которые подпишутся на тестирование новых продуктов после презентации. Официальный выход запланирован на осень.

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