Microsoft представить нову версію Windows: дата

Гендиректор Microsoft вже заявив про одне з "найзначніших" оновлень в цьому десятилітті.

Корпорація Microsoft представить нову версію програмного забезпечення Windows 24 червня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що генеральний директор Microsoft Сатья Наделла вже заявив про одне з "найзначніших" оновлень операційної системи для персональних комп'ютерів в цьому десятилітті.

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Нове програмне забезпечення передбачає, зокрема, зміни в дизайні інтерфейсу, додаткові можливості для творців і розробників через магазин додатків Windows, а також способи більш простого налагодження зв'язків між користувачами і спільнотами.

Спочатку ПО поширять серед інсайдерів Windows, які підпишуться на тестування нових продуктів після презентації. Офіційний вихід запланований на осінь.

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