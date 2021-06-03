Сонник: чи збудеться те, що ви побачили в ніч проти 3 червня

Сни цієї ночі часто виявляються віщими і досить швидко збуваються, особливо якщо нічне "кіно" було кольоровим.

Так, якщо людина побачить ключ, лист, книжку або календар, це буде означати, що в її житті незабаром відбудуться зміни.

Ну а те, будуть вони позитивними чи негативними, залежить від контексту, в якому ці предмети будуть фігурувати уві сні. Але навіть якщо сон не збувся, зірки все одно рекомендують ставитися до нього вкрай серйозно, оскільки він може навчити людину чогось нового — як в професійному, так і в життєвому плані.

Сон цієї ночі також може загострити інтуїцію, а вже вона — знову-таки за допомогою сновидіння — підкаже, як виплутатися з ситуації, в якій опинилася людина.

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