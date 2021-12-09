США ввели санкции против Портнова

Под санкции Штатов также попал Фонд Андрея Портнова.

Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Портнова — украинского политика, который с 24 января 2014 года был первым заместителем главы Администрации тогдашнего президента Виктора Януковича.

Об этом сообшается на сайте американского Минфина.

Портнов попал под санкции на основании Глобального акта Магнитского. Санкции предусматривают запрет на въезд в США и блокировку всех финансовых активов лица в банках Соединенных Штатов. Кроме того, под ограничения попал и Благотворительный фонд Портнова.

В обосновании решения Портнову закидают коррупционные связи с судебными и правоохранительными органами Украины.

"Андрей Портнов во времена бывшего президентства Януковича, из-за взяточничества развивал широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины. Широко известен как судочинец, Портнов был достоверно обвинен в использовании своего влияния на решения в судах Украины и подрыве реформ.

Отмечается, что в 2019 году Портнов принимал меры для контроля над украинским правосудием, влияния на связанное с ним законодательство, стремился поместить лояльных чиновников на высшие судебные должности и покупать судебные решения.

"В середине 2019 г. Портнов сговорился с высокопоставленным украинским чиновником (имя которого не называют — Ред.), чтобы сформировать высшие юридические институции страны в свою пользу и влиять на Конституционный Суд Украины", — пишут в американском Минфине.

Кроме того, Портнова обвиняют в попытке повлиять на Генпрокуратуру Украины.

Портнов определен как иностранное лицо, являющееся действующим или бывшим государственным должностным лицом, прямо или косвенно принимавшим участие в коррупционных действиях.

Кто такой Андрей Портнов

Андрей Портнов – это юрист беглого президента Виктора Януковича.

В январе 2014 стал первым заместителем председателя АП. После бегства Януковича Портнов также покинул Украину и пять лет находился за границей.

5 марта 2014 года Евросоюз заморозил на один год активы 18 бывших украинских чиновников, подозреваемых в незаконном завладении государственной собственностью.

Под санкции попал Портнов. Через год ЕС исключил из санкционного списка четырех бывших украинских чиновников, в том числе и Портнова. Он вернулся в Украину 19 мая 2019 года.

Напомним, что СБУ закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов.