США ввели санкції проти Портнова

Під санкції Штатів потрапив також Фонд Андрія Портнова.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Портнова — українського політика, який від 24 січня 2014 був першим заступником голови Адміністрації тодішнього президента Віктора Януковича.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Портнов потрапив під санкції на підставі Глобального акта Магнітського. Санкції передбачають заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів особи в банках Сполучених Штатів. Крім того, під обмеження потрапив і Благодійний фонд Портнова.

В обґрунтуванні рішення, яке наводить "Європейська правда", Портнову закидають корупційні зв'язки з судовими і правоохоронними органами України.

"Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення", — йдеться в повідомленні.

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов – це юрист президента-втікача Віктора Януковича.

У січні 2014-го став першим заступником голови АП. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном.

5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю.

Під санкції потрапив також Портнов. Через рік ЄС виключив із санкційного списку чотирьох колишніх українських високопосадовців, зокрема і Портнова. Він повернувся до України 19 травня 2019 року.

Нагадаємо, що СБУ закрила справу про держзраду, в якій фігурував Портнов.