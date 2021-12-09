Ексфутболіст "Баварії" та "Ювентуса" оголосив про завершення кар'єри

Бенатья повісив бутси на цвях у віці 34-х років.

Колишній захисник мюнхенської "Баварії" та туринського "Ювентуса" Мехді Бенатья вирішив завершити професійну кар'єру.

Про це досвідчений футболіст повідомив на своїй сторінці у Instagram.

"Слава Богу, мені пощастило стати професійним футболістом, але, як кажуть у цій професії, найважче не підписати перший контракт, а витримати з часом. Після більш ніж 15 років "доброї та відданої служби" футболу, погравши в найпрестижніших змаганнях, я вирішив завершити кар’єру!

Протягом моєї кар'єри я зустрів чудових людей, які дозволили мені розвиватися, тому я хочу віддати належне всім клубам, в яких я був. Ця робота також дозволила мені захищати та представляти свою країну, Марокко, з якою я пережив незабутні моменти.

На завершення я хотів би подякувати всім, хто підтримував мене і підтримував мене весь цей час, моїм батькам, моїй дружині, моїм дітям, моєму агенту, моїм близьким друзям і вам, хто слідує за мною", - написав Бенатья.

Останнім його клубом був "Карагюмрюк", до якого він приєднався у серпні цього року. У складі турецького клубу центрбек провів 6 поєдинків.

Також футболіст захищав кольори таких клубів, як "Тур", "Лор'ян", "Клермон", "Удінезе", "Рома", "Баварія", "Ювентус" та "Аль-Духаїль".

У складі збірної Марокко захисник провів 58 поєдинків, відзначившись двома голами, і був учасником ЧС-2018 та трьох Кубків африканських націй.

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