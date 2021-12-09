Софію Стужук запідозрили в романі з ексчоловіком Саші Бо

Парочка ніжно обіймалася та романтично танцювала.
Фани запідозрили, що українська блогерка Софія Стужук закрутила роман з ексчоловіком Саші Бо - Ігорем Пустовітом.
До слова, вони разом були на вечірці блогерів у Буковелі. На заході Софія та Ігор романтично танцювали та ніжно обіймалися. Відповідними фото та відео знаменитості ділилися на своїх сторінках в Instagram.
"Вперше за такий тривалий час танцюю повільний танець. Знайшла гарного вчителя", - поділилася Софія.
Інші ж блогери називали Ігоря Пустовіта та Софію Стужук "гарною парочкою".
Нагадаємо, Ігор Пустовіт – ексчоловік блогерки Саші Бо. Тривалий час фани вважали, що вони – приклад ідеальної сім’ї. Втім, восени стало відомо, що ексзакохані розлучаються. Вони публічно почали "поливати одне одного брудом".
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