Софію Стужук запідозрили в романі з ексчоловіком Саші Бо

Софію Стужук запідозрили в романі з ексчоловіком Саші Бо

Парочка ніжно обіймалася та романтично танцювала.

Фани запідозрили, що українська блогерка Софія Стужук закрутила роман з ексчоловіком Саші Бо - Ігорем Пустовітом.

До слова, вони разом були на вечірці блогерів у Буковелі. На заході Софія та Ігор романтично танцювали та ніжно обіймалися. Відповідними фото та відео знаменитості ділилися на своїх сторінках в Instagram.

Софія Стужук та Ігор Пустовіт / скріншот з відео

"Вперше за такий тривалий час танцюю повільний танець. Знайшла гарного вчителя", - поділилася Софія.

Софія Стужук та Ігор Пустовіт / скріншот з відео

Інші ж блогери називали Ігоря Пустовіта та Софію Стужук "гарною парочкою".

Софія Стужук та Ігор Пустовіт / скріншот з відео

Нагадаємо, Ігор Пустовіт – ексчоловік блогерки Саші Бо. Тривалий час фани вважали, що вони – приклад ідеальної сім’ї. Втім, восени стало відомо, що ексзакохані розлучаються. Вони публічно почали "поливати одне одного брудом".

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