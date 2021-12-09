Софию Стужук заподозрили в романе с экс-мужем Саши Бо

Парочка нежно обнималась и романтично танцевала.

Фанаты заподозрили, что украинская блогерша София Стужук закрутила роман с экс-мужем Саши Бо - Игорем Пустовитом.

К слову, они вместе были на вечеринке блогеров в Буковеле. На мероприятии София и Игорь романтически танцевали и нежно обнимались. Соответствующими фото и видео знаменитости делились на своих страницах в Instagram.

София Стужук и Игорь Пустовит / скриншот с видео

"Впервые за такое долгое время танцую медленный танец. Нашла хорошего учителя", — поделилась София.

София Стужук и Игорь Пустовит / скриншот с видео

Правда, позже блогерша удалила пост. Впрочем, другие знаменитости не трогали свои публикации. Они называли Игоря Пустовита и Софию Стужук "красивой парочкой".

София Стужук и Игорь Пустовит / скриншот с видео

Напомним, Игорь Пустовит – экс-муж блогерши Саши Бо. Долгое время фанаты считали, что они - пример идеальной семьи. Впрочем, осенью стало известно, что экс-влюбленные разводятся. Они публично начали "поливать друг друга грязью".

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