Британський прем'єр Джонсон відвідає Україну у 2022 році — Кулеба

Британський прем'єр Джонсон відвідає Україну у 2022 році — Кулеба

Кулеба вважає, що між президентом Володимиром Зеленським та Борисом Джонсоном встановилася "особлива хімія", завдяки чому двосторонні відносини між країнами стали краще розвиватися.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може відвідати Україну у 2022 році.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який перебуває з офіційним візитом у Лондоні.

"Одностайна підтримка Україна. Як сказала Елізабет Трасс (очільниця МЗС Британії — Ред.) Україна — один з найближчих союзників Великої Британії. Це найкоротший опис стану наших двосторонніх відносин. Я можу підтвердити, що так само і Британія є одним з основних союзників України", — сказав Кулеба, розповідаючи про результати свого візиту.

Кулеба вважає, що між президентом Володимиром Зеленським та Борисом Джонсоном встановилася "особлива хімія", завдяки чому "коліщата державних машин закрутилися швидше і в Україні, і в Британії".

"Рухаємося вперед, працюємо над візитом наступного року прем'єр-міністра Джонсона до України", — підсумував очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що Британія додатково виділить понад 1 млрд доларів на підтримку України.

Читайте також: