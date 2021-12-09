Британський прем'єр Джонсон відвідає Україну у 2022 році — Кулеба

Кулеба вважає, що між президентом Володимиром Зеленським та Борисом Джонсоном встановилася "особлива хімія", завдяки чому двосторонні відносини між країнами стали краще розвиватися.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може відвідати Україну у 2022 році.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який перебуває з офіційним візитом у Лондоні.
"Одностайна підтримка Україна. Як сказала Елізабет Трасс (очільниця МЗС Британії — Ред.) Україна — один з найближчих союзників Великої Британії. Це найкоротший опис стану наших двосторонніх відносин. Я можу підтвердити, що так само і Британія є одним з основних союзників України", — сказав Кулеба, розповідаючи про результати свого візиту.
Кулеба вважає, що між президентом Володимиром Зеленським та Борисом Джонсоном встановилася "особлива хімія", завдяки чому "коліщата державних машин закрутилися швидше і в Україні, і в Британії".
"Рухаємося вперед, працюємо над візитом наступного року прем'єр-міністра Джонсона до України", — підсумував очільник українського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, що Британія додатково виділить понад 1 млрд доларів на підтримку України.
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