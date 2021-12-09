Борис Джонсон всьоме став батьком: любовні пригоди британського прем'єра

Загалом британський прем’єр має семеро дітей, зокрема — позашлюбну доньку.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі оголосили про народження доньки — їхньої другої спільної дитини. Це сьома дитина Джонсона.

Про це інформує Sky News.

"І мати, і дитина почуваються добре. Пара хотіла подякувати блискучій бригаді NHS (Національна служба охорони здоров'я Англії - ред) за їхню турботу і підтримку", — зазначив представник подружжя.

Ім’я новонародженої поки не називають. У квітні 2020 року у Джонсона та його теперішньої дружини Керрі Сімондс (Джонсон) народився хлопчик. Дитина з'явилася на світ через кілька тижнів після того, як прем'єр-міністра виписали з лікарні, де він перебував у реанімації з COVID-19. Джонсон назвав сина на честь медиків, які вилікували його від коронавірусу

Зазначимо, що після народження хлопчика у Керрі стався викидень.

Загалом британський прем’єр має семеро дітей. Від першого шлюбу з Аллегре Мостин-Оуен, за інформацією ВВС, у нього немає дітей. У 1993 році Джонсон одружився вдруге — на Маріне Вілер, доньці журналіста та телеведучого сера Чарльза Вілера. Вони прожили разом 25 років. У Джонсона та Вілер четверо дітей: дві доньки та два сини.

Під час шлюбу з Вілер Джонсон неодноразово став об'єктом критики через подружні зради.

Так, у політика є позашлюбна донька, яка народилася у 2009 році від мистецтвознавиці Гелени Макінтайр. Крім того у нього був роман з журналісткою Петронеллою Вайатт, яка, за різними даними або перервала вагітність, або втратила дитину через викидень.

Джонсон довго відмовлявся відповідати на запитання журналістів, скільки в нього дітей. У вересні британський прем'єр підтвердив, що має шестеро дітей

Раніше Борис Джонсон дозволив своєму однорічному сину покермувати.

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