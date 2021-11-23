Борис Джонсон дозволив своєму однорічному сину покермувати: відео

Британський прем’єр разом із сім’єю відвідав популярний парк розваг, де покатався на дитячій машинці.

Прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон разом із сином Вілфредом і дружиною Керрі побував в популярному сімейному парку розваг у Нью-Форесті.

Про це повідомляє Daily Mail.

Сім’я британського прем’єра відвідала чимало атракціонів, зокрема Борис Джонсон із своїм однорічним сином Вілфом сіли в мініатюрний автомобіль. Під час поїздки батько дозволяв покермувати малюкові, не тримаючи, як слід, кермо двома руками.

Видання відзначає зовнішню схожість батька та сина Джонсонів, у молодшого — такі ж неслухняні пасма світлого волосся.

Британський прем’єр , як і всі відвідувачі, стояв у чергах до каси, вітався з тими, хто його впізнавав. Він був одягнутий в прості джинси, темно-синій піджак, а знамениту зачіску ховав під зеленою шапкою-”півником”.

Разом з прем’єром була його дружина Керрі. В грудні цього року подружжя очікує народження другої дитини.

Нагадаємо, раніше вагітна дружина прем'єр-міністра Великої Британії Керрі Джонсон під час саміту G20 в Римі відвідала Колізей.

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