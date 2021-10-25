Британський прем'єр запропонував "згодовувати людей тваринам"

На зустрічі з дітьми Джонсон запропонував змусити корів припинити менше випорожнятися для скорочення викидів метану, а потім висловив припущення, що "можна згодувати деяких людей тваринам".

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на зустрічі з дітьми жартома запропонував "згодовувати людей тваринам", щоб врятувати планету.

Про це інформує Daily Mail.

Спочатку Джонсон запропонував змусити корів припинити менше випорожнятися для скорочення викидів метану, а потім висловив припущення, що "ми могли б згодувати деяких людей тваринам" для відновлення рівноваги в природі.

Висловлювання Джонсона викликали невдоволення у Мережі. Згодом слова прокоментував його представник, який попросив не сприймати заяву всерйоз, адже це був невдалий жарт.

Нагадаємо, що у Британії пропонують визнати омарів і восьминогів розумними тваринами, адже вони мають почуття.

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