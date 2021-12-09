Британский премьер Джонсон посетит Украину в 2022 году — Кулеба

Британский премьер Джонсон посетит Украину в 2022 году — Кулеба

Кулеба считает, что между президентом Владимиром Зеленским и Борисом Джонсоном установилась "особая химия", благодаря чему двусторонние отношения между странами стали лучше развиваться.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может посетить Украину в 2022 году.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находящийся с официальным визитом в Лондоне.

"Единодушная поддержка Украины. Как сказала Элизабет Трасс (глава МИД Британии — Ред.) Украина — один из ближайших союзников Великобритании. Это кратчайшее описание состояния наших двусторонних отношений. Я могу подтвердить, что так же и Британия является одним из основных союзников Украины", — сказал Кулеба, рассказывая о результатах своего визита.

Кулеба считает, что между президентом Владимиром Зеленским и Борисом Джонсоном установилась "особая химия", благодаря чему "колесики государственных машин завертелись быстрее и в Украине, и в Британии".

"Двигаемся вперед, работаем над визитом в следующем году премьер-министра Джонсона в Украину", — подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Британия дополнительно выделит более 1 млрд долларов в поддержку Украины.

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