"Ген долголетия": как определить свой биологический возраст и помолодеть

Биологический возраст – комплексное обследование всех систем организма. Стоимость услуги в Украине – 5000 гривен.

Знали ли вы, что кроме паспортного возраста у вас может быть еще один — биологический. Его можно узнать с помощью особых анализов. Это поможет определить с какой скоростью стареет ваш организм.

29-летняя корреспондентка ТСН Мария Шевченко пошла на эксперимент и помолодела на 3 года. Как ей это удалось, смотрите во второй серии спецпроекта "Ген долголетия" 14 декабря в сюжете ТСН.19:30.

В Институте геронтологии извне ничего не намекает на великую науку, но на одном из этажей расположена мощная современная лаборатория.

"Есть люди, которые понимают необходимость вкладывать средства в исследование старения", — говорит руководитель по разработкам и исследованиям Института геронтологии Виктор Холин.

Оборудование купили меценаты, мечтающие о вечной молодости. Их имена учёные не разглашают. В комнате выращивают стволовые клетки, которые, утверждают исследователи, могут улучшить состояние кожи и сделать так, чтобы морщин было меньше. Все это экспериментальные исследования. Желающих испытать на себе достаточно.

"Ген долголетия": что может рассказать о человеке биологический паспорт

Как определить свой биологический возраст

Для того чтобы определить свой биологический возраст и сравнить с календарным, нужно сначала подписать согласие на участие в научном исследовании. Биологический возраст – комплексное обследование всех систем организма. Стоимость услуги – 5000 гривен.

"Мы таким образом можем предупредить развитие заболеваний. И это нужно делать сейчас, когда человек еще молод, когда у него достаточно большой резерв для перемен", — объясняет Холин.

По результатам обследования биологический возраст журналистки — 31 год, что на два года больше, чем на самом деле.

Результаты:

глаза – 23 года;

сердечно-сосудистая система — 26 лет;

вегетативная нервная система – 20 лет;

возраст слуха – 39 лет;

кожа – 45 лет;

дыхательная система – 39 лет;

нервная система – 38 лет;

опорно-двигательный аппарат – 37 лет;

метаболический возраст – 36 лет.

"Организм начал стареть неравномерно. Частично мы можем объяснить это табакокурением, также возраст опорно-двигательного аппарата еще зависит от телосложения", — говорит ученый Виктор Холин.

В интервью он предлагает снизить биологический возраст журналистки, продолжив эксперимент лечебным курсом. Мария Шевченко начала свое омоложение с аппарата для гипоксических тренировок – принцип работы такой, будто человек находится на высоте 5-6 тысяч метров и дышит горным воздухом.

Ученые посчитали, что только отказ от курения способен продлить жизнь минимум на 3 года. Поэтому не стоит ждать волшебной таблетки долголетия – оно в наших руках.

Напомним, что ТСН побывала на греческом острове Икария, где каждый третий живет больше 90 лет.

Читайте также: