ТСН начинает спецпроект "Ген довголіття"

Корреспондент ТСН Мария Шевченко расскажет, какой будет старость поколения 30-40-летних.

Сегодня, 13 декабря, в 19.30 в эфире ТСН на телеканале 1+1 стартует спецпроект "Ген довголіття", в котором зрители узнают, что влияет на продолжительность жизни и подвластно ли человеку контролировать этот процесс. В пятисерийном цикле сюжетов ТСН исследует несколько самых популярных теорий в мире, почему, где и при каких обстоятельствах люди живут дольше, и посоветуют, что стоит изменить в быту и привычках уже сейчас, чтобы жить долго и качественно.

"Ген долголетия": 13 декабря ТСН расскажет, что убивает молодость украинцев

Автором проекта стала корреспондент ТСН Мария Шевченко, которая отправилась исследовать этот вопрос на остров Икария в Греции. Это – одна из так называемых "голубых зон", уникальное место, в котором каждый третий живет более 90 лет. Зрители 1+1 познакомятся со 112-летней женщиной, которая утверждает, что только три года назад перестала работать. Мария Шевченко узнает у женщины секрет ее долголетия: распросит, чем она питается, какие принципы жизни исповедует, как отдыхает, и что может посоветовать всем, кто хочет жить долго и качественно.

На острове журналистка встретится с американским ученым Дэном Бютнером, автором теории существования "голубых зон", и расспросит о его версии "секрета долголетия". Мария Шевченко прилетела на остров долгожителей вместе с украинским генетиком - Александром Колядой, который имеет свою гипотезу и утверждает, что долголетие передается исключительно генетически и география здесь ни при чем. В подтверждение своей теории ученый возьмет образцы ДНК известнейших долгожителей Икарии. Чья версия точнее – зрители узнают уже во время выпуска в 19:30.

В спецпроекте зрители также увидят, как изучают вопросы долголетия в Украине. В Киеве работает Институт геронтологии, где буквально могут определить, как стареет каждая система в организме конкретного человека. Чтобы показать зрителям 1+1 все этапы этого исследования, Мария Шевченко решилась на эксперимент и протестировала новейшие технологии. Что узнала о своем теле журналистка, и от какой привычки после этого избавилась, - смотрите в спецпроекте.

ТСН вместе со специалистами сделала несколько прогнозов для нынешнего тридцатилетнего поколения - с акцентом на то, к чему стоит готовиться уже сейчас. Да, существует вероятность, что 80% украинцев столкнутся с неизбежным опытом самостоятельно ухаживать за старенькими больными родителями - государство не сможет полностью закрыть этот вопрос. В сюжете зрители узнают, как подготовиться морально и физически к такому этапу жизни, чего следует ожидать и где искать поддержки.

Также в одном из сюжетов ТСН исследует близнецов относительно равномерности старения. Как известно, при рождении близнецы имеют одинаковое здоровье, потому что являются генетическими клонами. Исследование ТСН покажет, как сильно может отличаться здоровье близнецов уже в тридцатилетнем возрасте и как это влияет на образ жизни.

Во время просмотра спецпроекта ТСН зрители узнают о "трех столбах" долголетия - простые правила, которые позволят прожить дольше. Их действенность подтверждена украинскими долгожителями, которые могут похвастаться активным образом жизни.

"Секрет в том, что секрета нет. Жизнь продолжают простые вещи, о которых мы вроде бы все знаем, но не делаем, ожидая, пока ученые изобретут "волшебную таблетку". Вклад в нашу условную старость мы делаем прямо сейчас: нашими привычками, тем, как мы реагируем на стрессы, как умеем замедляться, как отдыхаем, что едим… Мы выяснили, что наши годы после 60-ти полностью зависят от нас и от того, как мы будем в них вкладываться в наши 30-40 лет", - рассказывает заместитель директора департамента по новым форматам 1+1 Ольга Кашпор.

Смотрите новый спецпроект ТСН "Ген довголіття" с понедельника по пятницу в 19.30 на 1+1.