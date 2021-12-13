Штамм "Омикрон" обнаружили в еще одной соседней стране: где именно

Штамм "Омикрон" обнаружили в еще одной соседней стране: где именно

Преобладает в Венгрии все-таки "Дельта"-штамм.

Венгрия обнаружила на своей территории первые случаи нового штамма "Омикрон".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на главного санитарного врача Венгрии Сесилию Мюллер.

Как отмечается, зафиксировано два случая "Омикрона". Кто именно заболел, не уточняется.

"Это первые случаи с момента обнаружения этого варианта. Большинство новых случаев заражения COVID-19 все еще вызвано вариантом "Дельта" в Венгрии", — говорится в сообщении.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также: