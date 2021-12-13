Штам "Омікрон" виявили в ще одній сусідній країні: де саме

Штам "Омікрон" виявили в ще одній сусідній країні: де саме

Переважає в Угорщині все таки "Дельта"-штам.

Угорщина виявила на своїй території перші випадки нового штаму "Омікрон".

Про це пише Reuters з посиланням на головну санітарну лікарку Угорщини Сесілію Мюллер.

Як зазначається, зафіксовано два випадки "Омікрону". Хто саме захворів, не уточнюється.

"Це перші випадки від моменту виявлення цього варіанту. Бі льшість нових випадків зараження COVID-19 все ще викликано варіантом "Дельта" в Угорщині", - сказано в повідомленні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Читайте також: