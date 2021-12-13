Платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ исполнилось два года: коротко о главном

11 декабря платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ отмечает два года с момента запуска. В 2021 году на платформе произошло увеличение количества абонентов и объема библиотеки, трансляция эксклюзивов, допремьерных показов, расширение детского контента и вовлечение в развитие киноиндустрии.

"Одним из главных достижений платформы в этом году стало то, что Киевстар ТВ теперь доступен абонентам любого оператора или интернет-провайдера. Вместе со стремительным ростом контента на платформе, удобством пользования и доступности услуги, платформа смогла увеличить абонентскую базу в два раза", – прокомментировала директор по развитию бизнеса на массовом рынке, Киевстар, Татьяна Лукинюк.

За уходящий год общее количество контента на платформе увеличилось с 10 тыс. до 20 тыс. единиц, где самыми популярными жанрами являются экшн, комедия и драма. Киевстар ТВ предлагает известные зарубежные сериалы от мировых студий FOX и Showtime: "Ходячие мертвецы", "Хорошая жена", "Миллиарды" и другие. А среди зарубежных фильмов благосклонность зрителей обрели "Двойник", "Агент Ева", "Гарри Поттер и философский камень" и "Бесконечность". Также стали доступны следующие кинопремьеры: "Гнев человеческий", "Красавица на драйве", "Тихое место-2", "Телохранитель жены киллера", "Хороший, плохой коп". На платформе можно посмотреть и киноклассику как "Зеленая миля", "Крестный отец", "Амели", "Завтрак в Тиффане" и другие.

Из более чем 300 телеканалов, которые предлагает Киевстар ТВ, основное преимущество зрители платформы отдают национальным, а среди тематических каналов лучше всего смотрят кино, детский и познавательный контент. Большинство ТВ-каналов на платформе по умолчанию транслируется в HD-качестве. Дополнительно зрители платформы могут смотреть собственные каналы Киевстар ТВ, которые транслируют контент по видеобиблиотеке без перерыва на рекламу. Среди 50 разножанровых каналов можно найти кино, сериалы, мультфильмы, а также релакс-каналы (огонь, аквариум, волны и т.п.) и специальный канал к праздникам "КС ТВ | Новогодний 2022".

Павел Рыбак, руководитель Киевстар ТВ, комментирует: "Мы постоянно пополняем библиотеку разножанровым контентом, как зарубежным, так и отечественного производства, поэтому приглашаем зрителей присоединиться к нашему марафону эксклюзивных премьер. Рады, что зрители могут выбрать для себя информационные, развлекательные, познавательные или спортивные продукты. Стремимся и дальше поддерживать украинских производителей и транслировать локальный контент, а также предлагать подписчикам еще больше эксклюзивов и допремьерных показов, ценя их выбор в пользу Киевстар ТВ".

В этом году на платформе Киевстар ТВ вышло семь эксклюзивов от украинских продакшенов, среди которых "Крепосная", "Скажене весілля-3", "Славяне", "Голос страны. Перезагрузка", "Липсинк батл", "Мир наизнанку" и "Женитьба" вслепую". Кроме этого, зрители смогли первыми посмотреть сериалы "Джек & Лондон", "Ангелы-2", "Моя любимая Страшко", "Ментовские войны. Харьков-3" и "Опер по вызову-5" до их телевизионной премьеры.

В октябре этого года на Киевстар ТВ появился отдельный раздел с аудиосказками на украинском языке, который насчитывает более 350 народных и авторских произведений, а также более 1500 мультфильмов и мультсериалов, наиболее популярными из которых являются "Смурфики", "Губка Боб Квадратные Штаны", Шрек", "Мадагаскар" и "Щенячий патруль".

Также одним из преимуществ платформы является возможность просматривать контент из пяти разных девайсов. Наиболее активно абоненты пользуются платформой со смартфона (50%), телевизор предпочитают 30%, ТВ-приставки – 14% зрителей, а планшеты и ноутбуки – всего 6%. В целом пользователи платформы просматривают контент около 80 часов в месяц.

Справка:

Киевстар ТВ – партнерский проект группы 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к десяткам тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Ее преимущество – возможность подключения на пяти разных устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, Smart TV или ТВ-тюнере. Киевстар ТВ доступен для всех операторов мобильной связи в Украине. Платформа насчитывает более 300 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua