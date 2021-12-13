ТСН розпочинає спецпроєкт "Ген довголіття"

Кореспондентка ТСН Марія Шевченко розповість, якою буде старість покоління 30-40-річних.

Сьогодні, 13 грудня, о 19.30 в ефірі ТСН на телеканалі 1+1 стартує спецпроєкт "Ген довголіття", у якому глядачі дізнаються, що впливає на тривалість життя та чи підвладно людині контролювати цей процес. У п’ятисерійному циклі сюжетів ТСН дослідить кілька найпопулярніших в світі теорій, чому, де і за яких обставин люди живуть довше, та порадять, що варто змінити у побуті та звичках вже зараз, аби жити довго та якісно.

"Ген довголіття": 13 грудня ТСН розкаже, що вбиває молодість українців

Автором проєкту стала корреспондентка ТСН Марія Шевченко, яка вирушила досліджувати це питання на острів Ікарія у Греції. Це – одна з так званих "блакитних зон", унікальне місце, у якому щотретій живе понад 90 років. Глядачі 1+1 познайомляться з 112 річною жінкою, яка стверджує, що тільки три роки тому перестала працювати. Марія Шевченко вивідає у жінки секрет її довголіття: дізнається, чим вона харчується, які принципи життя сповідує, як відпочиває, та що може порадити усім, хто хоче жити довго та якісно.

На острові журналістка зустрінеться з американським вченим Деном Бютнером, автором теорії існування "блакитних зон", та розпитає про його версію "секрету довголіття". Марія Шевченко прилетіла на острів довгожителів разом з українським генетиком - Олександром Колядою, який має свою гіпотезу та стверджує, що довголіття передається виключно генетично і географія тут ні до чого. На підтвердження своєї теорії вчений візьме зразки ДНК найвідоміших довгожителів Ікарії. Чия версія точніша - глядачі дізнаються вже під час випуску о 19:30.

У спецпроєкті глядачі також побачать, як досліджують питання довголіття в Україні. У Києві працює Інститут геронтології, де буквально можуть визначити, як старішає кожна система в організмі конкретної людини. Щоб показати глядачам 1+1 усі етапи цього дослідження, Марія Шевченко зважилася на експеримент та на собі протестувала новітні технології. Що дізналася про своє тіло журналістка, та якої звички після цього позбулася, - дивіться у спецпроекті.

ТСН разом зі фахівцями зробила кілька прогнозів для нинішнього покоління тридцятирічних - із наголосом на те, до чого варто готуватися уже зараз. Так, існує вірогідність, що 80% українців зіштовхнуться з неминучим досвідом самостійно доглядати стареньких хворих батьків - держава не зможе повністю закрити це питання. У сюжеті глядачі дізнаються, як підготуватися морально та фізично до такого етапу життя, чого варто очікувати, та де шукати підтримки.

Також у одному з сюжетів ТСН дослідить близнюків щодо рівномірності старіння. Як відомо, при народженні близнюки мають однакове здоров’я, бо є генетичними клонами. Дослідження ТСН покаже, як сильно може відрізнятися здоров'я близнюків вже у тридцятирічному віці та як на це впливає спосіб життя.

Під час перегляду спецпроєкту ТСН глядачі дізнаються про "три стовпи" довголіття - прості правила, що дозволять прожити довше. Їхня дієвість підтверджена українськими довгожителями, які можуть похвалитися активним способом життя.

"Секрет в тому, що секрету нема. Життя продовжують прості речі, про які ми ніби усі знаємо, але не робимо, чекаючи, доки вчені винайдуть чарівну пігулку. Вклад в нашу умовну старість ми робимо просто зараз: нашими звичками, тим, як ми реагуємо на стреси, як вміємо уповільнюватись, як відпочиваємо, що їмо… Ми з’ясували, що наші роки після 60-ти повністю залежать від нас і від того, як ми будемо в них вкладатися у наші 30-40 років", - розповідає заступниця директора департаменту з нових форматів 1+1 Ольга Кашпор.

Дивіться новий спецпроєкт ТСН "Ген довголіття" з понеділка по п’ятницю о 19.30 на 1+1.