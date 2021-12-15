У Києві відбувся Українсько-Ізраїльський інноваційний саміт: про що домовилися

У Києві відбувся Українсько-Ізраїльський інноваційний саміт: про що домовилися

Цьогоріч країни святкують 30-річчя дипломатичних стосунків і планують ще більше поглиблювати співпрацю.

У Києві 15 грудня відбулася четверта міжнародна конференція Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021. Захід був присвячений 30-річчю співпраці між Україною та Ізраїлем.

Україна зацікавлена у розвитку нових спільних проектів із Ізраїлем та вивченні його досвіду щодо державної підтримки високотехнологічних галузей.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні до учасників Українсько-Ізраїльського Інноваційного Саміту, йдеться 15 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

За його словами, Україна зацікавлена у вивченні ізраїльського досвіду державної підтримки таких сфер: новітні технології, комерціалізація наукових досліджень, створення стартапів та заохочення інвестицій в інноваційні розробки.

Цьогоріч країни святкують 30-річчя дипломатичних стосунків і планують ще більше поглиблювати співпрацю. Про це говорили у межах Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021. За роки його існування країнам вдалося реалізувати низку успішних проєктів. Чимало українських компаній знайшли нових клієнтів на ізраїльському ринку, а тисячі ізраїльських інвесторів вперше відвідали Україну, і нині успішно вкладають гроші в її економіку.

Україно-Ізраїльський Інноваційний Саміт: країни планують поглиблювати співпрацю | Новини світу

"У нас є чимало сфер, які мають величезний потенціал для розвитку. Це безпека, цифрові технології, новації. Тому такі зустрічі надають нам нові можливості для знайомств та започаткування спільних проєктів", — заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Дипломат наголосив, що наша держава має велике значення для Ізраїлю через свою стратегічну важливість.

"Цього року ми будемо говорити про залучення інвестицій у сектор "Ріал Стейт", індустріальних парків, інноваційних парків. Тому що в Ізраїлі є багато зацікавлених у такій роботі в Україні", — зазначає організаторка Саміту Альона Новгородська.

Нагадаємо, що Ізраїль закрив кордони через "Омікрон": як українцям потрапити до країни.

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