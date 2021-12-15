Одні з небагатьох, хто додивляються до кінця: українці знову потрапили до топ за переглядами порно на Pornhub

Найчастіше порносайт відвідують у США, Великій Британії, Японії, Франції та Італії.
Відомий порносайт Pornhub опублікував статистику переглядів за 2021 рік. Україна на 14 місці серед країн, де найчастіше дивляться інтимні відео.
Про це повідомляє Pornhub.
У яких країнах найчастіше дивляться порно
Найчастіше порносайт відвідують у США, Великій Британії, Японії, Франції та Італії.
Україна на 14 місці, хоча ще минулого року була на 16. Українці також виявилися одними з найвитриваліших, бо проводять на порносайті в середньому 9 хвилин 53 секунди, а це - 5 місце серед усіх країн. Довше інтимні відео переглядають тільки на Філіппінах, у Японії, Франції та Нідерландах.
Які категорії порно переглядають українці
Найчастіше на Pornhub українці шукають відео традиційного сексу. Також серед запитів популярні такі категорії як "російське домашнє", "лесбійське", "аніме" та "БДСМ". Найпопулярнішою порноакторкою для українців стала Лана Роудс (Lana Rhoades).
У якому віці українці найчастіше дивляться порно
Найчастіше порно в Україні дивляться люди віком 25-34 роки. На другому місці вікова категорія 18-24 роки, на третьому - 35-44 та 45-54.
Переглядають українці інтимні відео найчастіше на мобільному телефоні.
Нагадаємо:
- В американському штаті Каліфорнія понад 30 жінок подали до суду на компанію, яка володіє порнографічним сайтом Pornhub, за поширення відвертих відеороликів з їхньою участю.
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