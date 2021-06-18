Понад 30 героїнь відео для дорослих подали до суду на Pornhub

За словами позивачок, відеозаписи були завантажені на Pornhub без їхньої згоди.

В американському штаті Каліфорнія понад 30 жінок подали до суду на компанію, яка володіє порнографічним сайтом Pornhub, звинувативши її в експлуатації за використання відвертих відеороликів з їхньою участю.

Про це повідомляє ВВС.

За словами позивачок, відеозаписи були завантажені на Pornhub без їхньої згоди. Представники порносайту, зі свого боку, назвали звинувачення "абсолютно абсурдними, повністю безрозсудними і категорично помилковими".

Зазначається, що контент на портал для дорослих найчастіше завантажується зареєстрованими користувачами. Однак у компанії переконують, що кожен ролик перевіряється модераторами.

"Pornhub категорично проти незаконного контенту і розслідує будь-які скарги або твердження, що стосуються контенту на наших платформах", - запевнили представники вебсайту.

Однак, за даними CBS, Pornhub не вимагає від користувачів підтвердження віку учасників відео та їхньої згоди на публікацію.

Одна з жінок розповіла, що їй було всього 17 років, коли хлопець змусив її знятися у відвертому відео. Пізніше ролик розмістили на Pornhub без її згоди, про що американка дізналася лише від друга.

У минулому році порнографічний сайт Pornhub оголосив про зміни у своїй політиці після звинувачень з боку відомого оглядача The New York Times у публікації відео зґвалтування та сексу з неповнолітньою.

Олександр Авраменко про ситуацію з посиланням на порносайт в його підручнику з української мови

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