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Понад 30 героїнь відео для дорослих подали до суду на Pornhub

Понад 30 героїнь відео для дорослих подали до суду на Pornhub

За словами позивачок, відеозаписи були завантажені на Pornhub без їхньої згоди.

В американському штаті Каліфорнія понад 30 жінок подали до суду на компанію, яка володіє порнографічним сайтом Pornhub, звинувативши її в експлуатації за використання відвертих відеороликів з їхньою участю.

Про це повідомляє ВВС.

За словами позивачок, відеозаписи були завантажені на Pornhub без їхньої згоди. Представники порносайту, зі свого боку, назвали звинувачення "абсолютно абсурдними, повністю безрозсудними і категорично помилковими".

Зазначається, що контент на портал для дорослих найчастіше завантажується зареєстрованими користувачами. Однак у компанії переконують, що кожен ролик перевіряється модераторами.

"Pornhub категорично проти незаконного контенту і розслідує будь-які скарги або твердження, що стосуються контенту на наших платформах", - запевнили представники вебсайту.

Однак, за даними CBS, Pornhub не вимагає від користувачів підтвердження віку учасників відео та їхньої згоди на публікацію.

Одна з жінок розповіла, що їй було всього 17 років, коли хлопець змусив її знятися у відвертому відео. Пізніше ролик розмістили на Pornhub без її згоди, про що американка дізналася лише від друга.

У минулому році порнографічний сайт Pornhub оголосив про зміни у своїй політиці після звинувачень з боку відомого оглядача The New York Times у публікації відео зґвалтування та сексу з неповнолітньою.

Олександр Авраменко про ситуацію з посиланням на порносайт в його підручнику з української мови

Олександр Авраменко про ситуацію з посиланням на порносайт в його підручнику з української мови