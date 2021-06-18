Три знаки, яким сьогодні не можна дивитися в дзеркало

День негативної енергетики, коли темні сили можуть переважити світлі, якщо сама людина не стане боротися зі злом заради добра. Зірки рекомендують не піддаватися омані, зваблюванню, страхам, тривогам і похмурим думкам — їх необхідно гнати від себе, на щастя, це в наших силах. В цей час також небажано дивитися в дзеркало — це може стати поганою прикметою.

Сьогодні, 18 червня, дивитися в дзеркало не рекомендується всім знакам зодіакального кола, але для трьох із них "спілкування" з "чарівним склом" може стати особливо небезпечним.

Лев (23.07 — 21.08)

Левам, які, як відомо, вкрай вимогливо і трепетно ставляться до своєї зовнішності, без дзеркала важко і пів години прожити, але сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм відкласти його вбік, а не запитувати кожну хвилину: "Чи я на світі всіх миліше?" Позитивної відповіді представники знака сьогодні все одно не дочекаються — все їм буде не так, а ось втратити частину енергії, необхідну для плідного життя і роботи, вони, на жаль, зможуть легко. Так що бажано зосередитися на справах насущних, а помилуватися на себе можна буде вже завтра.

Діва (22.08 — 23.09)

Дівам, які вважають, що їхня зовнішність повинна бути бездоганною — від ідеально відпрасованого одягу до ретельно укладеного волосся, як правило, роблять для цього все можливе і неможливе. Тому їм буде особливо прикро побачити, що в їхній зовнішності щось не так. А це легко може статися, якщо вони — навіть мигцем — подивляться в дзеркало в торговому центрі, де різке — занадто яскраве або, навпаки, похмуре — освітлення або невдалий ракурс зроблять їх малопривабливими. Насправді із зовнішністю у представників знака все гаразд, але настрій виявиться безнадійно зіпсованим.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Скорпіони не є рабами дзеркал, оскільки і так знають, що у них все гаразд, проте, сьогодні варто побоюватися заглядати в них, особливо ввечері і вночі. Хіба мало що їм в цей час може привидітися, а містичний світогляд представників знака додумає — і домалює — їм якусь похмуру картину, яка буде турбувати їхню уяву ще довгий час. Уникнути такого сценарію просто: потрібно просто утриматися від "спілкування" з дзеркалом в темний час доби — до того ж правило це буде діяти тільки сьогодні.

Читайте також: Гороскоп на 18 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба гнати від себе страхи і сумніви

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання