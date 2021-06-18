"Сідниці ангела": секс-символ UFC виклала надеротичне фото в бікіні

Американка засвітила шикарні форми.
Колишня бійчиня UFC Пейдж Ванзант, за якою закріпився неофіційний статус секс-символу промоушена через любов до голих фото, виклала в Instagram надеротичний кадр.
На знімку 27-річна американка постала в бікіні, засвітивши на камеру шикарні сідниці.
"Губи медові, очі горять", - підписала фото Пейдж. Один із користувачів відреагував похвальним повідомленням. "Сідниці ангела", - написав він.
- У лютому 2021 року американка дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. Красуня одноголосним рішенням суддів програла професійної боксерка Британ Харт.
- У UFC на її рахунку вісім поєдинків: п'ять перемог і три поразки.
- Наступною суперницею Пейдж стане її співвітчизниця Рейчел Остовіч, яку вона раніше перемагала в UFC.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ванзант розпласталася перед камерою у крихітному бікіні.