Ізраїль завдав ракетних ударів по Сектору Гази: що відомо

Напруженість між Ізраїлем і Сектором Гази зростає впродовж трьох останніх днів.
Армія оборони
увечері в четвер, 17 червня, завдала ракетних ударів по військових об'єктах "ХАМАС" в Секторі Гази. Ізраїлю
Про це повідомляє
The Jerusalem Post.
Зазначається, що у такий спосіб ізраїльска сторона відповіла на запуск з палестинської території повітряних куль з вибухівкою, які спричинили близько восьми пожеж в районі Шаар-га-Негєв і в регіональній раді Ешколь.
За попередніми даними, загиблих чи потерпілих немає. У ЦАГАЛі заявили, що попередили жителів Гази про те, що планують атакувати 10 цілей "ХАМАСу". Ракети впали поблизу Бейт-Лахії і Бейт-Хануна.
Напруженість між Ізраїлем і "ХАМАСом" та Ісламським джихадом в Секторі Гази зростає впродовж трьох останніх днів. Зокрема, 15 червня Ізраїль вперше від 21 травня
у бік військових об'єктів "ХАМАС" в Хан-Юнісі та Газі. випустив ракети
Як повідомлялося, у вівторок Армія оборони Ізраїлю
протиракетної оборони "Залізний купол" по всій країні. розгорнула систему
Нагадаємо, що в ніч на 21 травня після 11 днів бойових дій
між Ізраїлем та радикальним рухом "ХАМАС", який контролює Сектор Гази. почалося перемир'я
"Найзначніша ескалація бойових дій від 2014 року"
щонайменше 248 осіб, зокрема 66 дітей і 39 жінок, в Газі та 12 людей, зокрема двох дітей, в Ізраїлі. призвела до загибелі Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання
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