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Ізраїль завдав ракетних ударів по Сектору Гази: що відомо

Ізраїль завдав ракетних ударів по Сектору Гази: що відомо

Associated Press

Напруженість між Ізраїлем і Сектором Гази зростає впродовж трьох останніх днів.

Армія оборони Ізраїлю увечері в четвер, 17 червня, завдала ракетних ударів по військових об'єктах "ХАМАС" в Секторі Гази.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що у такий спосіб ізраїльска сторона відповіла на запуск з палестинської території повітряних куль з вибухівкою, які спричинили близько восьми пожеж в районі Шаар-га-Негєв і в регіональній раді Ешколь.