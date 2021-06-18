Ізраїль завдав ракетних ударів по Сектору Гази: що відомо

Армія оборони Ізраїлю увечері в четвер, 17 червня, завдала ракетних ударів по військових об'єктах "ХАМАС" в Секторі Гази.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що у такий спосіб ізраїльска сторона відповіла на запуск з палестинської території повітряних куль з вибухівкою, які спричинили близько восьми пожеж в районі Шаар-га-Негєв і в регіональній раді Ешколь.

За попередніми даними, загиблих чи потерпілих немає. У ЦАГАЛі заявили, що попередили жителів Гази про те, що планують атакувати 10 цілей "ХАМАСу". Ракети впали поблизу Бейт-Лахії і Бейт-Хануна.

Напруженість між Ізраїлем і "ХАМАСом" та Ісламським джихадом в Секторі Гази зростає впродовж трьох останніх днів. Зокрема, 15 червня Ізраїль вперше від 21 травня випустив ракети у бік військових об'єктів "ХАМАС" в Хан-Юнісі та Газі.

Як повідомлялося, у вівторок Армія оборони Ізраїлю розгорнула систему протиракетної оборони "Залізний купол" по всій країні.

Нагадаємо, що в ніч на 21 травня після 11 днів бойових дій почалося перемир'я між Ізраїлем та радикальним рухом "ХАМАС", який контролює Сектор Гази.

"Найзначніша ескалація бойових дій від 2014 року" призвела до загибелі щонайменше 248 осіб, зокрема 66 дітей і 39 жінок, в Газі та 12 людей, зокрема двох дітей, в Ізраїлі.