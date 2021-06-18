Мокра Наталка Денисенко у самій лише піні звабливо вигнулася у ванні

Акторка поділилася новим відео.

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, яка нещодавно показала фігуру в бікіні на яхті, потішила фанів грайливим роликом.

На своїй сторінці в Instagram акторка додала нове відео на якому ніжиться у ванні з пінкою. Денисенко із зібраним у пучок волоссям, наче граючи з камерою, ніжно погладжує собі руку.

У дописі Наталка запитала своїх прихильників що їм більше до смаку: душ чи ванна.

"Хотілося б мені так проводити свій вечір, але поки ванна з пінкою мені зустрічається тільки на фото і відео зніманнях", - зазначила зірка.

Спокусливий ролик знаменитості розбурхав уяву її фанів. Фоловери не знехтували можливістю і засипали Наталку компліментами.

Ах, яка спокусниця

Шкіра, наче шовкова. Гарнюня

Дуже гарна

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко вчетверте вийшла заміж. Акторка разом з чоловіком вирішили оригінально відсвяткувати річницю шлюбу. Зіркова пара вчергове побралася у Єгипті.

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