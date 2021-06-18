Вакцини від COVID-19 не знижують кількість сперми — дослідження

Результати досліджень суперечать фейк в соцмережах про те, що вакцини від COVID-19 впливають на фертильність.

Вакцини від COVID-19 Pfizer і Moderna не зменшують кількість або якість сперми у чоловіків, а можуть навіть збільшити кількість сперми, що виділяється.

Про це повідомляє Dailymail.

Дослідники з університету Майамі вивчали кількість сперми у чоловіків, які недавно були вакциновані і порівняли результати з їх кількістю сперми перед щепленням.

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Вони не виявили зниження кількості сперматозоїдів у чоловіків, які отримали одну або дві дози вакцин Pfizer-BioNTech або Moderna. Остаточна середня кількість сперми навіть зросла.

Вчені кажуть, що результати суперечать фейкам у соцмережах про те, що вакцини від COVID-19 впливають на фертильність.

Для дослідження команда завербувала 45 чоловіків у віці від 18 до 50 років, усі з яких не мали раніше відомих випадків COVID-19 і не проявляли симптомів вірусу.

Після двох-семи днів утримання і перед уколом першої дози вакцини чоловікам провели аналіз сперми. Кількість їх сперматозоїдів знову проаналізували через 70 днів після уколу другою дозою вакцини.

Середня кількість сперматозоїдів і рухливість сперми збільшилися. Збільшення кількості сперматозоїдів може бути пов'язане не з вакциною, а з утриманням учасників дослідження.

За словами вчених, дані показують, що вакцини точно не зменшують кількість сперматозоїдів.

Хоча вакцини від COVID-19 не впливають на сперму, це робить сам коронавірус. Німецьке дослідження, проведене на початку цього року, показало, що коронавірус викликає запалення сперми, вона стає менш рухливою.

Концентрація сперми у чоловіків з COVID-19 також знизилася більш ніж на 500 відсотків.

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