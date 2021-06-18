Вакцины от COVID-19 не снижают количество спермы — исследование

Результаты исследований противоречат фейкам в соцсетях о том, что вакцины от COVID-19 влияют на фертильность.

Вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna не уменьшают количество или качество спермы у мужчин, а могут даже увеличить количество выделяемой спермы.

Об этом сообщает Dailymail.

Исследователи из университета Майами изучали количество спермы у мужчин, которые недавно были вакцинированы и сравнили результаты с их количеством спермы перед прививкой.

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Они не обнаружили снижения количества сперматозоидов у мужчин, получивших одну или две дозы вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna. Окончательное среднее количество спермы даже возросло.

Ученые говорят, что результаты противоречат фейкам в соцсетях о том, что вакцины от COVID-19 влияют на фертильность.

Для исследования команда завербовала 45 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, все из которых не имели ранее известных случаев COVID-19 и не проявляли симптомов вируса.

После двух-семи дней воздержания и перед получением первой дозы вакцины мужчинам провели анализ спермы. Количество их сперматозоидов снова проанализировали через 70 дней после укола второй дозой вакцины.

Среднее количество сперматозоидов и подвижность спермы увеличились. Увеличение количества сперматозоидов может быть связано не с вакциной, а с воздержанием участников исследования.

По словам ученых, данные показывают, что вакцины точно не уменьшают количество сперматозоидов.

Хотя вакцины от COVID-19 не влияют на сперму, это делает сам коронавирус. Немецкое исследование, проведенное в начале этого года, показало, что коронавирус вызывает воспаление спермы, она становится менее подвижной.

Концентрация спермы у мужчин с COVID-19 также снизилась более чем на 500 процентов.

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