В Ливане армия страдает от голода: чем это грозит

Правительство страны обратилось к мировым державам с просьбой о помощи.

В четверг, 17 июня, Франция, взяла на себя ответственность за восстановление экономики Ливана и достижения политического консенсуса, провела виртуальную конференцию по сбору средств для ливанских военных, в которой приняли участие представители около 20 стран. Об этом сообщает ВВС.

Из-за экономического кризиса, который продолжается с 2019 года, ливанский фунт потерял 90% своей стоимости, обесценив зарплату солдат и бюджет армии.

На донорской конференции, организованной Франция, к мировым державам обратились с просьбой помочь военным Ливана — прежде всего едой, топливом, лекарствами и запасными частями к технике.

"Ливанская армия является опорой для безопасности в стране, поэтому нужно помочь ей выполнить свою миссию", — заявил журналистам официальный представитель французского министерства вооруженных сил.

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Западные государства рассматривают армию как противовес поддерживаемому Ираном боевому крылу шиитского исламистского движения "Хезболла", который отказывается разоружиться. Ливанские военные репутацию нейтральной силы, которая пользуется широкой поддержкой среди всех 18 признанных религиозных групп, а также многих политических фракций.

Напомним, что с юга Ливана 19 мая выпустили четыре ракеты в сторону Израиля. Две ракеты упали в море, а одна попала в открытую местность.

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