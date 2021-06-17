Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Нидерланды — Австрия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Нидерланды — Австрия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме.

В четверг, 17 июня, будет сыгран матч второго тура групповой стадии финальной части Чемпионата Европы-2020 в квартете C между командами Нидерландов и Австрии.

Смотрите также: турнирные таблицы Евро-2020.

Встреча состоится в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене". Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Австрия.