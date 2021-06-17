Нидерланды — Австрия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме.

В четверг, 17 июня, будет сыгран матч второго тура групповой стадии финальной части Чемпионата Европы-2020 в квартете C между командами Нидерландов и Австрии.

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Встреча состоится в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене". Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Австрия.

В группе C также выступают сборные Украины и Северной Македонии.

Нидерланды начали групповой этап победой над подопечными Андрея Шевченко (3:2) , а австрийцы разобрались с балканцами (3:1) .

, а австрийцы . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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