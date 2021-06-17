Нідерланди - Австрія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку на "Йохан Кройфф Арені" в Амстердамі.

У четвер, 17 червня , буде зіграно матч другого туру групової стадії фінальної частини Чемпіонату Європи-2020 в квартеті C між командами Нідерландів та Австрії.

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Зустріч відбудеться в Амстердамі на "Йоган Кройфф Арені". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Нідерланди - Австрія.

У групі C також виступають збірні України та Північної Македонії.

Нідерланди розпочали груповий етап перемогою над підопічними Андрія Шевченка (3:2) , а австрійці розібралися з балканцями (3:1) .

, а австрійці . До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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