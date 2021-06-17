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Байден підписав закон, що оголошує кінець рабства у США федеральним святом

Байден підписав закон, що оголошує кінець рабства у США федеральним святом

Associated Press

Відповідний закон Джо Байден підписав 17 червня о 22:30 за київським часом.

Американський президент Джо Байден підписав ініціативу про визнання федеральним святом Дня скасування рабства в США, який відзначається 19 червня.

Про це повідомляє ABC News

15 червня члени Сенату Конгресу США одноголосно схвалили проєкт закону, який закріплює статус федерального свята за Днем скасування рабства. На наступний день цей документ затвердила Палата представників. Відзначається, що з 429 тих, хто проголосував конгресменів тільки 14 виступили проти, і всі вони - республіканці.

Нагадаємо, Байден застеріг Путіна від кібератак на ключові об’єкти США. Озвучено перелік недоторканних.

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