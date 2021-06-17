Байден підписав закон, що оголошує кінець рабства у США федеральним святом

Відповідний закон Джо Байден підписав 17 червня о 22:30 за київським часом.

Американський президент Джо Байден підписав ініціативу про визнання федеральним святом Дня скасування рабства в США, який відзначається 19 червня.

Про це повідомляє ABC News.

15 червня члени Сенату Конгресу США одноголосно схвалили проєкт закону, який закріплює статус федерального свята за Днем скасування рабства. На наступний день цей документ затвердила Палата представників. Відзначається, що з 429 тих, хто проголосував конгресменів тільки 14 виступили проти, і всі вони - республіканці.

BREAKING: Pres. Biden signs bill establishing Juneteenth as a federal holiday. https://t.co/9kpu90QEQ1 pic.twitter.com/TKDaBdaCsy — ABC News (@ABC) June 17, 2021

Нагадаємо, Байден застеріг Путіна від кібератак на ключові об’єкти США. Озвучено перелік недоторканних.

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