В Лівані армія потерпає від голоду: чим це загрожує

Уряд країни звернувся до світових держав з проханням про допомогу.

У четвер, 17 червня, Франція, яка взяла на себе відповідальність за відновлення економіки Лівану і досягнення політичного консенсусу, провела віртуальну конференцію зі збору коштів для ліванських військових, в якій взяли участь представники приблизно 20 країн. Про це повідомляє ВВС.

Через економічну кризу, яка триває з 2019 року, ліванський фунт втратив 90% своєї вартості, знецінивши зарплату солдатів та бюджет армії.

На донорській конференції, яку організувала Франція, до світових держав звернулися з проханням допомогти військовим Лівану — насамперед їжею, паливом, ліками та запасними частинами до техніки.

"Ліванська армія є опорою для безпеки в країні, тому потрібно допомогти їй виконати свою місію", - заявив журналістам офіційний представник французького міністерства збройних сил.

Також читайте Масові протести в Лівані: ексклюзивний репортаж ТСН із місця кривавих заворушень

Західні держави розглядають армію як противагу підтримуваному Іраном бойовому крилу шиїтського ісламістського руху "Хезболла", який відмовляється роззброїтися. Ліванські військові мають репутацію нейтральної сили, яка користується широкою підтримкою серед усіх 18 визнаних релігійних груп, а також багатьох політичних фракцій.

Нагадаємо, що з півдня Лівану 19 травня випустили чотири ракети в бік Ізраїлю. Дві ракети впали в море, а одна влучила у відкриту місцевість.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання