Витренко назвал "Северный поток-2" символом коррупции Запада и объяснил, почему

По его словам, западные политики закрыли глаза на нарушения европейского законодательства.

Проект российского газопровода "Северный поток-2" является "символом коррупции" Запада, а также демонстрацией того, что "некоторые декларации о принципе верховенства права не подтверждаются действиями отдельных западных политиков".

Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил 17 июня в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Если люди действительно хотят, чтобы в Украине были (...) антикоррупционные реформы, были реформы, направленные на принцип верховенства права, лучшее средство для этого — показать украинцам, что Запад живет по этим принципам", — убежден Витренко.

В частности, указывает он, Европа должна была остановить строительство "Северного потока-2" как "проекта, который является не рыночным, который является геополитической оружием России и который основан не на принципе верховенства права".

"Северный поток-2", к сожалению, как и многие другие действия РФ, нарушает, например, антимонопольное законодательство Европы. То есть этот газ поставляется в Европу. И "Газпром" злоупотребляет своим положением на европейском рынке", — пояснил Витренко.

"И это нарушение европейского законодательства. И когда отдельные европейские политики не замечают это, закрывают на это глаза, а затем занимают высокооплачиваемые позиции в "Газпроме", — это является для украинцев и всех нормальных людей фактом коррупции", — подытожил он.

Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что укладывание первой нитки "Северного потока-2", который строят в обход Украины, завершено. Вторую нитку продолжают укладывать.

"Право на владу": Витренко назвал "Северный поток-2" символом коррупции Запада

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку