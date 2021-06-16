В Британии упростили процесс донорства крови для геев и бисексуалов

Все образцы проверяют на наличие серьезных инфекций для обеспечения безопасности пациентов.
В Великобритании смягчили правила для доноров, что позволит большему количеству геев и бисексуалов сдавать кровь, тромбоциты и плазму.
Как сообщает The Straits Times, мужчинам отныне не будут запрещать проходить процедуру, если накануне у них был сексуальный контакт с мужчиной. Вместо этого им будут задавать вопросы об интимной жизни и здоровье. Кровь смогут сдать те, у кого в течение трех месяцев был один и тот же половой партнер. Изменения были приняты 14 июня, во Всемирный день донора крови.
В организации NHS Blood and Transplant уточняют, что все образцы проверяют на наличие серьезных инфекций для обеспечения безопасности пациентов.
В Фонде Терренса Хиггинса, ведущей британской благотворительной организации по борьбе с ВИЧ, считают, что к донорству нужно привлекать не только больше представителей ЛГБТ, но и членов темнокожего сообщества. Сейчас в Англии запрещено в течение трех месяцев сдавать кровь тем, чей партнер "имел или мог вести половую жизнь в частях мира, где ВИЧ/СПИД наиболее распространены", в том числе во многих странах Африки.
Напомним, во Львовской области медики впервые пересадили сердце человека. Реципиента нашли в Государственной системе трансплантологии.