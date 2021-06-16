У Британії спростили процес донорства крові для геїв і бісексуалів

Всі зразки перевіряють на наявність серйозних інфекцій для убезпечення пацієнтів.

У Великій Британії пом'якшили правила для донорів, що дозволить більшій кількості геїв і бісексуалів здавати кров, тромбоцити і плазму.

Як повідомляє The Straits Times, чоловікам відтепер не будуть забороняти проходити процедуру, якщо напередодні у них був сексуальний контакт з чоловіком. Замість цього їм будуть ставити запитання про інтимне життя і здоров'я. Кров зможуть здати ті, у кого протягом трьох місяців був один і той самий статевий партнер. Зміни були ухвалені 14 червня, у Всесвітній день донора крові.

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В організації NHS Blood and Transplant уточнюють, що всі зразки перевіряють на наявність серйозних інфекцій для убезпечення безпеки пацієнтів.

У Фонді Терренса Гіггінса, провідної британської благодійної організації з боротьби з ВІЛ, вважають, що до донорства потрібно залучати не тільки більше представників ЛГБТ, а й членів темношкірої спільноти. Зараз в Англії заборонено протягом трьох місяців здавати кров тим, чий партнер "мав або міг вести статеве життя в частинах світу, де ВІЛ/СНІД найбільш поширені", зокрема у багатьох країнах Африки.

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