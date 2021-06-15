Львівські медики вперше пересадили серце людини

Реципієнта знайшли в Державній системі трансплантології.
У Львівській області місцеві медики вперше пересадили серце людини. Донором став пацієнт, якому констатували смерть мозку.
Про це сьогодні, 15 червня, повідомили у Львівській обласній клінічній лікарні.
Так, реципієнта медики знайшли через Єдину державну систему трансплантації. Операцію провели людині, яка стояла в листі очікування. Крім того, хірурги прооперували і пацієнта, якому пересади нирку.
“Пацієнтів доправили до нашого медзакладу на трансплантацію серця та нирки. Другу нирку після вилучення та спеціальної підготовки віддали команді Лікарні швидкої медичної допомоги”, — розповіли в клінічній лікарні.
Нагадаємо, що у Дніпрі у лікарні Мечникова медикам вдалося врятувати пацієнта, у якого діагностували 100% ураження легенів коронавірусом. Чоловік майже місяць перебував у реанімації.