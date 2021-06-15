Львівські медики вперше пересадили серце людини

Реципієнта знайшли в Державній системі трансплантології.

У Львівській області місцеві медики вперше пересадили серце людини. Донором став пацієнт, якому констатували смерть мозку.

Про це сьогодні, 15 червня, повідомили у Львівській обласній клінічній лікарні.

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Так, реципієнта медики знайшли через Єдину державну систему трансплантації. Операцію провели людині, яка стояла в листі очікування. Крім того, хірурги прооперували і пацієнта, якому пересади нирку.

“Пацієнтів доправили до нашого медзакладу на трансплантацію серця та нирки. Другу нирку після вилучення та спеціальної підготовки віддали команді Лікарні швидкої медичної допомоги”, — розповіли в клінічній лікарні.

Нагадаємо, що у Дніпрі у лікарні Мечникова медикам вдалося врятувати пацієнта, у якого діагностували 100% ураження легенів коронавірусом. Чоловік майже місяць перебував у реанімації.

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