Експрезидент Франції Саркозі постав перед судом у справі про корупцію

66-річному експрезидентові загрожує рік заґратування і штраф у 3 тисячі 750 євро.

Експрезидент Франції з’явився перед судом. Ніколя Саркозі разом з іще тринадцятьма обвинуваченими проходить у справі про корупцію.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

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Йому закидають протиправне фінансування масштабної передвиборчої кампанії 2012 року, яка збирала тисячі прихильників із прапорами, під неї писали музику найкращі композитори, її знімали відомі режисери і потім транслювали на гігантських екранах.

Все це коштувало 22 з половиною мільйони євро, але вибори Саркозі все одно програв, тепер ­- усі звинувачення відкидає. Якщо він не зможе пояснити, чому фонд його кампанії був перевищений удвічі, за допомогою підставної компанії, 66-річному експрезидентові загрожує рік заґратування і штраф у 3750 євро.

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