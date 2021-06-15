Экс-президент Франции Саркози предстал перед судом по делу о коррупции

66-летнему главе грозит год тюрьмы и штраф в 3 тысячи 750 евро.

Экс-президент Франции предстал перед судом. Николя Саркози вместе с еще тринадцатью обвиняемыми проходит по делу о коррупции.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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Его обвиняют в противоправном финансировании масштабной предвыборной кампании 2012 года, которая собирала тысячи сторонников с флагами, под нее писали музыку лучшие композиторы, ее снимали известные режиссеры и затем транслировали на гигантских экранах.

Все это стоило 22 с половиной миллиона евро, но выборы Саркози все равно проиграл, теперь — все обвинения отвергает. Если он не сможет объяснить, почему фонд его кампании был превышен вдвое, с помощью подставной компании, 66-летнему экс-президенту грозит год тюрьмы и штраф в 3750 евро.

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