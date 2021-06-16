Не зрозумів і застрелив: в Одесі студента вбили через деталі до машини

Пістолет відправили на експертизу, а стрілка - в ізолятор тимчасового утримання.

В Одесі на вулиці Кордонній 28-річний місцевий житель помітив незнайомого хлопця, який копошився біля його машини. Чоловік вирішив, що той намагається вкрасти якусь деталь і вистрілив йому в груди з пістолета.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Жертвою став 18-річний студент. Він помер на місці. Власника машини затримали тієї ж ночі. У нього вилучили пістолет. Поліцейські кажуть, що зовні зброя нагадує травматичну, але, ймовірно, було перероблено в бойове.

Пістолет відправили на експертизу, а стрілка - в ізолятор тимчасового утримання. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, що на автодорозі Одеса-Київ біля смт Іванівка 37-річний водій вантажівки MAN заснув за кермом та зіткнувся із запаркованим на зупинці Daewoo Lanos.

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