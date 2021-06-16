Не понял и застрелил: в Одессе студента убили из-за детали к машине

Пистолет отправили на экспертизу, а стрелка — в изолятор временного содержания.

В Одессе на улице Кордонной 28-летний местный житель заметил незнакомого парня, который копошился возле его машины. Мужчина решил, что тот пытается украсть какую-то деталь и выстрелил ему в грудь из пистолета.

Об этом сообщает прессслужба полиции Одесской области.

Жертвой стал 18-летний студент. Он скончался на месте. Владельца машины задержали той же ночью. У него изъяли пистолет. Полицейские говорят, что внешне оружие напоминает травматическое, но, вероятно, было переделано в боевое.

Пистолет отправили на экспертизу, а стрелка — в изолятор временного содержания. Ему объявили о подозрении в умышленном убийстве.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что на автодороге Одесса-Киев возле пгт Ивановка 37-летний водитель грузовика MAN заснул за рулем и столкнулся с припаркованной на остановке Daewoo Lanos.

Новости Украины: в Житомирской области расследуют убийство мужчины, тело которого нашли в реке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку