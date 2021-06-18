Мокрая Наталья Денисенко в одной только пене соблазнительно выгнулась в ванне

Актриса поделилась новым видео.

Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко, которая недавно показала фигуру в бикини на яхте, порадовала фанов игривым роликом.

На своей странице в Instagram актриса добавила новое видео на котором нежится в ванне с пенкой. Денисенко с собранным в пучок волосами, как будто бы играя с камерой, нежно гладит себе руку.

В посте Наталья спросила своих поклонников что им больше по вкусу: душ или ванна.

"Хотелось бы мне так проводить свой вечер, но пока ванна с пенкой мне встречается только на фото и видео съемках", — отметила звезда.

Соблазнительный ролик знаменитости взбудоражил воображение ее фанов. Фоловеры не пренебрегли возможностью и засыпали Наталью комплиментами.

Ах, какая соблазнительница

Кожа, как шелковая. Милашка

Очень красивая

Напомним, недавно Наталья Денисенко четвертый раз вышла замуж. Актриса вместе с мужем решили оригинально отпраздновать годовщину свадьбы. Звездная пара в очередной раз поженилась в Египте.

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